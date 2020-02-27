2020-02-27T13:32:54+03:00
Общество

На тюменской трассе задержали мужчину, называющего себя гражданином СССР

«Советский» человек пользовался самодельным водительским удостоверением
Вадим Бегун
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На тюменской трассе задержали странного гражданина. Фото - ГИБДД по Тюменской области.На тюменской трассе задержали странного гражданина. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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На 402-м километре автодороги ТюменьОмск автоинспекторы задержали и доставили на спецстоянку автомобиль «Ниссан-Альмера» 2014 года выпуска. Машина не была зарегистрирована в установленном порядке. Сам 69-летний водитель оказался «с изюминкой»: он называл себя гражданином СССР и не предъявлял никаких документов.

Инспекторы ГИБДД обнаружили в авто самодельные водительское удостоверение и свидетельство о регистрации с символами SU.

– На автомобилиста составили административные материалы за управление транспортом лицом, не имеющим права управления. За такое нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, за управление без регистрационных документов на авто (штраф 500 рублей), а также за управление машиной, не зарегистрированной в установленном порядке, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что последнее нарушение выявлено повторно. Таким образом, «гражданину СССР» грозит штраф в пять тысяч рублей. Пенсионера могут лишить права управления транспортом на срок от одного до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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