Уникальный специалист защитит тюменские леса от пожаров

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:22:33+03:00

Сейчас идет десантная подготовка по спускам с вертолета

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Авиалесоохрана готовит для борьбы с лесными пожарами в Тюменской области нового уникального специалиста: коллектив пополнится молодым летчиком-наблюдателем.

Представитель региональной авиалесоохраны Тимур Шамсутдинов осваивает профессию летчика-наблюдателя в Федеральном авиационном центре с октября прошлого года. Вместе с ним обучение проходят курсанты из Мурманской, Якутской, Сахалинской, Архангельской, Свердловской, Забайкальской, Ханты-Мансийской, Амурской авиалесоохраны.

– Будущие летнабы осваивают десантную, парашютную и аварийно-спасательную подготовку, тренажерную подготовку на устройствах имитации полета, летную подготовку на различных типах воздушных судов, изучают воздушную навигацию, охрану лесов от пожаров, радиосвязь и другие дисциплины, – рассказали в пресс-службе Федерального авиационного центра.

Фото - пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

Подготовка молодых специалистов завершится в конце мая, а уже в начале лета Тимур приступит к работе по охране лесов от пожаров на территории региона. Однако сначала ему предстоит поработать с опытным летнабом и только после этого приступить к самостоятельной профессиональной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU