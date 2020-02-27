Выгодное предложение от СТРОЙЛЕСБАНКА: сотрудники бюджетных организаций могут получить кредит на привлекательных условиях

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:33:30+03:00

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Кредитный продукт «Партнерский» – специальная программа, подготовленная КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) для сотрудников бюджетной сферы, нефтегазового сектора, а также крупных и региональных компаний.

Преимущества данного предложения:

• минимальная ставка – 13,4 % годовых;

• сумма – до 60 000 000 руб.;

• максимальный срок – 7 лет;

• рассмотрение заявки до двух дней;

• отсутствие обязательного страхования;

• возможность досрочного погашения в любой месяц без штрафных санкций;

• минимальный пакет документов.

СТРОЙЛЕСБАНК предлагает выбрать график погашения займа самостоятельно – дифференцированный или аннуитетный, который является более комфортным и удобным для вас.

Также в рамках продукта действует рефинансирование кредитов в сторонних банках. В таком случае процентная ставка составляет 12,9% годовых. Срок действия одного из рефинансируемых кредитов должен быть не менее 6 месяцев. Данное предложение позволит уменьшить размер платежа за счет снижения ставки или увеличения срока погашения.

СТРОЙЛЕСБАНК поможет осуществить мечты, претворить в жизнь планы, которые Вы давно откладывали. Отпуск? Ремонт? Обучение? Долгожданная покупка? С кредитным продуктом «Партнерский» теперь всё возможно! Благодаря СТРОЙЛЕСБАНКу ваши мечты станут реальностью!

Подробную информацию об условиях предоставления кредита «Партнерский» можно получить, обратившись в Банк по телефонам: 8-800-100-60-26, 8 (3452) 566-026.

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики, 65, телефон: 8 (3452) 566–026. Лицензия ЦБ РФ № 2995 от 11.02.2008 г.