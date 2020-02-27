Тюменцам расскажут о новых мерах социальной поддержки семей с детьми

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:34:31+03:00

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4 марта 2020 года состоится онлайн-конференция «Новые меры социальной поддержки семей с детьми».

– Не секрет, что многие молодые семьи с нетерпением ожидают начала выплат по инициативам, озвученным в послании президента. В то же время у людей уже есть множество вопросов – об источниках финансирования выплат, возможных целях расходования средств, куда и когда обращаться за назначением и т. д. И пока идет подготовка нормативной базы, мы пригласили специалистов пенсионного фонда и департамента социального развития Тюменской области для оперативной помощи родителям в поиске ответов, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

На вопросы местных жителей ответят начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области Анна Пермитина и начальник отдела социальных выплат департамента социального развития Тюменской области Татьяна Тишенская.

В рамках онлайн-конференции можно получить ответы на вопросы по темам: «Материнский капитал в 2020 году – на первого и второго ребенка», «Региональный материнский капитал на первого, третьего и последующих детей», а также «Меры социальной поддержки в Тюменской области для семей с детьми (в том числе пособие на ребенка до 3 лет, пособие на ребенка с 3 до 7 лет)».

Ответы на все вопросы будут опубликованы 4 марта 2020 года. Задать свой вопрос можно задать уже сейчас в «Конференции».