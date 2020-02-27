Николай Брыкин: главное – не быть равнодушным к проблемам людей

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:29:36+03:00

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В Тюмени накануне, 26 февраля, состоялся прием граждан депутатом Госдумы РФ Николаем Брыкиным. Местные жители обратились к нему со своими проблемами.

Так, местный пенсионер сетовал на проблемы с вентиляцией в доме № 41 на улице Самарцева. Беспокоит мужчину и недостаточная освещенность подъездов – окна были перекрыты при устройстве кладовок. По мнению пожилого человека, всё это может быть небезопасно в случае возникновения пожара. Николай Брыкин поручил помощникам направить депутатский запрос в службу МЧС, чтобы спасатели проверили техническое состояние дома.

Кроме того, пенсионер попросил обратить внимание на бесхозные гаражи, которые стоят во дворе. Вместо них он хочет видеть беседку и песочницу.

– Вы молодец, что заботитесь о соседях. Благодаря вашему обращению ко мне, в прошлом году во дворе огородили детскую площадку, машины там не паркуют, дети спокойно и безопасно играют. Спасибо вам за активную жизненную позицию, – поблагодарил активного тюменца Николай Брыкин.

Многодетная мать просила у депутата Госдумы содействия в получении жилья. Она воспитывает пятерых детей, являясь инвалидом второй группы. Семья вынуждена снимать жилье: собственного у них нет. Плата за аренду и лекарства съедает весь семейный бюджет. Однако скоро ее проблема должна разрешиться: глава Тюмени Руслан Кухарук заявил, что администрация города подыскивает для ее семьи подходящие варианты.

– Ко мне на прием приходят с различными проблемами. Кто-то просит помощи в решении личных вопросов, кто-то беспокоится не только о себе, но и о своих соседях, односельчанах. Все эти обращения я беру в работу, направляю депутатские запросы в соответствующие инстанции и контролирую их исполнение. В экстренных случаях помогаю финансово. Кому-то становится легче и просто от того, что его выслушали и поняли. Я не гонюсь за количественными показателями и красивыми цифрами в отчетах, – сообщил Николай Брыкин.

Депутат заявил, что ему важен конечный результат: чтобы люди понимали, что нет безвыходных ситуаций. «Главное – не быть равнодушным к проблемам людей», – резюмировал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU