2020-02-27T11:26:11+03:00
Происшествия

В Тюмени сотрудник СТО угнал машину, чтобы покататься по городу

По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени сотрудник СТО угнал машину. Фото - pixabay.com.В Тюмени сотрудник СТО угнал машину. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию обратился горожанин с сообщением об угоне его «Ниссан-Тианы». В день происшествия мужчина оставил автомобиль для ремонта на одной из станций технического обслуживания, а сам отлучился по делам.

– Пьяный сотрудник СТО воспользовался оставленными ключами от иномарки и скрылся на чужом автомобиле. Вернувшийся за машиной владелец не обнаружил ее на месте и позвонил в полицию. Ориентировку на авто незамедлительно передали всем комплексным силам полиции, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Позже наряд ГИБДД увидел двигающийся по улицам города угнанный автомобиль. Им управлял 29-летний подозреваемый. Полицейские нашли в салоне бутылку слабоалкогольного напитка, который распивал нарушитель. Мужчина сообщил стражам порядка, что просто хотел покататься на дорогой иномарке.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, тюменец понесет ответственность за вождение в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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