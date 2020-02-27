2020-02-27T15:42:28+03:00
Происшествия

Тюменская автомобилистка, сбившая девочку, вызвала ГИБДД после публикации в СМИ

По факту ДТП проводится административная проверка
Вадим Бегун
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Тюменская автомобилистка, сбившая девочку, вызвала ГИБДД после публикации в СМИ. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Тюменская автомобилистка, сбившая девочку, вызвала ГИБДД после публикации в СМИ. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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В Тюмени автомобилистку, сбившую накануне, 26 февраля, 14-летнюю школьницу, привлекут к административной ответственности. Дорожный инцидент произошел во дворовой территории на улице Попова, 7.

– По словам девочки, которая шла на занятия по китайскому языку, после наезда водитель остановилась. Узнав, что помощь школьнице не нужна, она уехала. Когда подросток пришла домой, родители обратились с ней в больницу, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что 31-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Форд Фокус», вызвала ГИБДД на место наезда, предположительно, после того, как услышала объявление в средствах массовой информации.

По факту аварии проводится административная проверка. Тюменку могут оштрафовать на тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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