2020-02-27T09:34:01+03:00
Происшествия

Маленькая девочка пострадала в утреннем ДТП в Тюмени

Авария спровоцировала большую пробку
Вадим Бегун
Поделиться:
Маленькая девочка пострадала в утреннем ДТП в Тюмени. Фото - соцсети.Маленькая девочка пострадала в утреннем ДТП в Тюмени. Фото - соцсети.
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 27 февраля, на перекрестке улиц Ветеранов Труда и Дружбы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь во время снегопада столкнулись автомобили «Мерседес» и «Лада» 14 модели. Есть пострадавшие.

– По предварительным данным, иномарку занесло на встречную полосу из-за снега. Известно, что пострадали три человека. Травмы получили водитель немецкой иномарки и пассажир, а также четырехлетняя девочка, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что медицинскую помощь взрослым оказали на месте, а ребенка доставили в больницу. Водители отмечают, что на месте дорожного инцидента наблюдалась большая пробка. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24