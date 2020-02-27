Маленькая девочка пострадала в утреннем ДТП в Тюмени

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:34:01+03:00

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В Тюмени сегодня, 27 февраля, на перекрестке улиц Ветеранов Труда и Дружбы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь во время снегопада столкнулись автомобили «Мерседес» и «Лада» 14 модели. Есть пострадавшие.

– По предварительным данным, иномарку занесло на встречную полосу из-за снега. Известно, что пострадали три человека. Травмы получили водитель немецкой иномарки и пассажир, а также четырехлетняя девочка, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что медицинскую помощь взрослым оказали на месте, а ребенка доставили в больницу. Водители отмечают, что на месте дорожного инцидента наблюдалась большая пробка. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU