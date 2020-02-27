2020-02-27T12:37:34+03:00
Общество

Несколько новых тротуаров построят в Тюмени к 1 сентября

Сейчас заключаются контракты на проведение работ
Вадим Бегун
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В Тюмени построят тротуары. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени построят тротуары. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Восточном округе Тюмени к 1 сентября должны появиться несколько новых тротуаров. В настоящее время заключаются контракты на проведение работ.

Так, новый тротуар на улице Вербовой протяженностью 334 метра обеспечит пешеходную доступность школы № 72 и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Здесь же комплексно благоустроят территорию: появится парковка на 29 машино-мест, газон площадью 1 210 квадратных метров и 343 зеленых насаждения.

– Тротуар протяженностью 175 метров проложат и на четной стороне по улице Янтарной. Благодаря ему ученики могут спокойно добираться до второго корпуса школы № 65, – рассказал руководитель управы Восточного округа Александр Сухомяткин.

По его информации, в районе дома № 168 на улице Широтной построят пешеходный переход через тепловые сети. Старую конструкцию полностью разберут. Здесь появится пандус для удобства передвижения маломобильных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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