Был весь в черном: в Тюмени почти неделю ищут подростка

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:39:26+03:00

В Тюмени почти неделю ищут подростка. Фото - ПО "Белая Сова - Тюмень".

Парень имел при себе рюкзак и спортивную сумку

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В Тюмени с 21 февраля ищут 16-летнего подростка. Семен Матвеев ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение не известно.

По информации, предоставленной волонтерами поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», в день пропажи тюменец был одет в черную куртку и такого же цвета брюки, ботинки и шапку.

На виде пропавшему 16-17 лет, рост составляет около 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У него каре-зеленые глаза и русые волосы. Подросток при себе имел черный рюкзак и черную спортивную сумку с красными полосками.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Семене, просят позвонить по телефонам: 02/112 полиция, 8 (3452) 291-120 – дежурная часть отдела полиции № 7, 8 (3452) 793-023 – дежурная часть УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры поискового отряда «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU