Сказал, что затоптали лошади: ишимец забил коллегу шлангом и лопатой
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего ишимца. 20 декабря 2019 года в деревне Казанка мужчина убил своего коллегу, с которым они вместе проживали в надворных постройках.
– В ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый избил потерпевшего фрагментом резинового шланга и совковой лопатой. После злоумышленник оттащил раненого в домик, расположенный на территории участка, и сообщил хозяйке дома, что работника затоптали лошади, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
Позже человек скончался от причиненных ранений, женщина вызвала полицию. Обвиняемого задержали и заключили под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Таким образом, уголовное дело скоро направят в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU