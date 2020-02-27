27 Февр. 2020 2020-02-27T08:20:55+03:00

Сказал, что затоптали лошади: ишимец забил коллегу шлангом и лопатой. Фото - СК по Тюменской области.

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего ишимца. 20 декабря 2019 года в деревне Казанка мужчина убил своего коллегу, с которым они вместе проживали в надворных постройках.

– В ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый избил потерпевшего фрагментом резинового шланга и совковой лопатой. После злоумышленник оттащил раненого в домик, расположенный на территории участка, и сообщил хозяйке дома, что работника затоптали лошади, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Позже человек скончался от причиненных ранений, женщина вызвала полицию. Обвиняемого задержали и заключили под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Таким образом, уголовное дело скоро направят в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU