Даже разговаривать не стал: активист Романов выгнал из квартиры тюменских омбудсменов

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:53:00+03:00

Даже разговаривать не стали: Романов выгнал из квартиры двух тюменских омбудсменов. Фото: скриншот

Уполномоченные по правам человека и по правам ребёнка в третий раз пришли проверить обстановку [видео]

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Активист Андрей Романов, объявивший голодовку в Тюмени, вчера, 26 февраля, выгнал из квартиры уполномоченных по правам человека и по правам ребёнка Сергея Миневцева и Андрея Степанова, который пришли к нему, чтобы проверить обстановку. По словам Миневцева, в тот момент в квартире находились люди с камерами и депутат Тюменской облдумы Тамара Казанцева.

- Нас не пустили, встретили с угрозами, пообещали «придать ускорения», даже разговаривать не стали. Мы попросили, чтобы осталась представитель службы Елена Кравцова и психолог», - рассказал Сергей Миневцев.

Он напомнил, что департамент здравоохранения Тюменской области ежедневно контролирует состояние здоровья участников акции. Врач приходит каждый день, но его не всегда пускают. Вчера к ним наведывались терапевт и эндокринолог, которые предложили госпитализацию, но Романов отказался.

Уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов нанёс визит, чтобы убедиться, что несовершеннолетние не привлечены к участию в акции. По его словам, рабочая группа, созданная по распоряжению губернатора, продолжает действовать. Ведутся расчёты и работа с обращениями граждан. Так, по одному из обращений Степанов выезжал 26 февраля в п. Андреевский, чтобы на месте оценить обстановку. Ещё по одному служба уполномоченных обратится в прокуратуру.

Андрей Степанов подчеркнул, после переговоров намечен план действий по решению жизненных проблем.

- Ведется конструктивная работа с конкретными людьми, - подытожил он.

Уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев добавил, что в службу продолжают приходить граждане, всем им готовы оказать поддержку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/763155" frameborder="0"></iframe> Степанов и Миневцев - о Романове.

ИСТОЧНИК KP.RU