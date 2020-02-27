2020-02-27T06:50:51+03:00
Спорт

Тюменцев приглашают на «Точку здоровья» в экопарк «Затюменский»

Горожане активно проведут последний день зимы
Вадим Бегун
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Тюменцев приглашают на «Точку здоровья» в экопарк «Затюменский».Тюменцев приглашают на «Точку здоровья» в экопарк «Затюменский».Фото: Вадим Бегун
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В экопарке «Затюменский» проведут фестиваль «Точка здоровья». Местные жители и гости города смогут провести последний день зимы весело, активно и с пользой для здоровья. Мероприятие состоится в предстоящую субботу, 29 февраля, с 12.00 до 15.00.

– Все участники фестиваля найдут себе занятие по интересам: поиграют в футбол на снегу, под руководством инструктора пройдут индивидуальное обучение скандинавской ходьбе, покатаются на лыжах, – рассказали в пресс-службе Многопрофильного консультативно-диагностического центра.

В медицинском учреждении также отметили, что для детей и взрослых организуют развлекательную программу с участием детского героя здорового образа жизни – малыша Здравчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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