Тюменцев приглашают на «Точку здоровья» в экопарк «Затюменский»

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:50:51+03:00

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В экопарке «Затюменский» проведут фестиваль «Точка здоровья». Местные жители и гости города смогут провести последний день зимы весело, активно и с пользой для здоровья. Мероприятие состоится в предстоящую субботу, 29 февраля, с 12.00 до 15.00.

– Все участники фестиваля найдут себе занятие по интересам: поиграют в футбол на снегу, под руководством инструктора пройдут индивидуальное обучение скандинавской ходьбе, покатаются на лыжах, – рассказали в пресс-службе Многопрофильного консультативно-диагностического центра.

В медицинском учреждении также отметили, что для детей и взрослых организуют развлекательную программу с участием детского героя здорового образа жизни – малыша Здравчика.

ИСТОЧНИК KP.RU