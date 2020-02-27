2020-02-27T07:56:31+03:00
Происшествия

Тюменские рецидивисты несколько месяцев грабили дачников

По факту краж возбуждены уголовные дела
Вадим Бегун
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Тюменские рецидивисты несколько месяцев грабили дачников. Фото - pixabay.com.Тюменские рецидивисты несколько месяцев грабили дачников. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени задержаны два подозреваемых в серии дачных краж. Ранее судимые горожане, 1985 и 1987 годов рождения, несколько месяцев орудовали на территории садовых товариществ, похищая электроинструменты, различный инвентарь и металлические изделия.

– Планируя преступления, злоумышленники предварительно посещали дачные кооперативы, выбирали оставленные без присмотра участки и решали, каким способом будут проникать на их территорию. Похищенное имущество приятели вывозили на легковом автомобиле, продавали, а деньги тратили на личные нужды, – рассказали подробности дела в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что одного из подозреваемых удалось задержать с поличным, позже нашли и его подельника. В настоящий момент установлена их причастность к трем подобным эпизодам.

Следователем возбуждено три уголовных дела. Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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