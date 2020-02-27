Тоболяки несут фотографии для Стены Памяти

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:58:53+03:00

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В Тобольске работают пункты сбора информации, из которой формируется электронная база фотографий участников войны. Каждый день на участки приходят желающие увековечить имена своих предков-героев.

Первые заявители пришли на участки уже в конце декабря прошлого года. На сегодняшний день в электронную базу принято 874 заявки от родственников ветеранов и тружеников тыла. Из них в фонд отправлено 825 заявок, остальные еще обрабатываются.

– Создание базы – дело ответственное, требующее внимательности, грамотности, терпения, такта. Сотрудники пунктов приема информации кропотливо проверяют все предоставленные документы, помогают правильно заполнить необходимые бланки, – отметили в пресс-службе администрации города Тобольска.

Все фотографии разместят на Стене народной памяти, которую установят на площади Победы. Ее открытие состоится в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В акции могут принять участие все горожане. Для этого нужно до 31 марта 2020 года принести фотографию участника войны или ветерана трудового фронта в ближайший пункт сбора информации.

ИСТОЧНИК KP.RU