В Тюмени у нового колеса обозрения появились «ноги»

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:26:16+03:00

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Колесо обозрения высотой 52 метра вовсю монтируют на Цветном бульваре в Тюмени. У нового аттракциона уже появились «ноги», вернее не ноги, а опоры, которые будут держать само колесо.

Рабочие соблюдают все меры предосторожности. Место, где ведется монтаж, полностью огорожено забором. Кстати, новое место дислокации колеса не сильно изменилось. Его устанавливают в районе детского парка аттракционов, где ранее пролегала одна из железных дорог с паровозиком. От старого колеса новый аттракцион будет расположен всего в 100 метрах. На него же перенесут так полюбившиеся тюменцам сказочные часы.

Отметим, что горожан без колеса не оставили. На время монтажных работ старый аттракцион продолжает работать. Так будет до запуска нового колеса обозрения. Посмотреть на панораму Тюмени с высоты 19 этажного дома горожане смогут уже в марте.

Добавим, что старое колесо обозрения отправится в один из городов России, где будет нести радость любителям аттракционов.

ИСТОЧНИК KP.RU