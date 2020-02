Погода в Тюмени 24 февраля: пришло похолодание

24 Февр. 2020 2020-02-24T05:41:48+03:00

В Тюмени сегодня, 24 февраля, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днём местами небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь, ветер юго-западный, южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, температура ночью -6…-11 C, при прояснении до -18 C, днем -1…-6 C.

По народному календарю 24 февраля – Власьев день (или Коровий праздник), в честь великомученика Власия Севастийского. Его называли покровителем домашних животных, поэтому в этот день крестьяне обязательно кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы.

Морозы на Власия считались последними. В народе говорили: «Мороз запел – санный след оледенел», «Прольёт Власий маслица на дороги – зиме пора убирать ноги», «Власий, сшиби рог с зимы».

ИСТОЧНИК KP.RU