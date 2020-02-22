Тюменский нумеролог: сегодняшний день будет иметь большое значение для всего мира

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:38:02+03:00

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Дата 22.02.2020 будет иметь большое значение для всего мира, ведь сегодня – день, когда в одном месте собрались пять двоек. По мнению нумерологов, это дата, когда можно загадать желание и получить новые возможности. В этом году днём с пятью двойками будет ещё 22 декабря.

Две зеркальные даты: 2 февраля и 20 февраля уже остались позади. Все эти дни с точки зрения нумерологии считаются энергетически сильными: на многих сайтах можно прочитать призывы загадывать желания и заключать браки. По словам тюменского ведического астролога и нумеролога Александры Николаевой, дата хорошая, если верить в то, что загаданное сбудется.

В такие магические даты тюменка обновляет свою карту желаний, где находятся её самые заветные мечты, связанные с любовью, детьми, знаниями и путешествиями. По её словам, если с настроением делать всё и всегда и прописывать желания на своём листочке, то всё обязательно сбудется. Причём так нужно жить всегда, а не только в зеркальные даты.

ИСТОЧНИК KP.RU