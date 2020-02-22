2020-02-22T08:55:55+03:00
Экономика

Тюменским сельхозпредприятиям активно оказывают государственную поддержку

В прошлом году объём господдержки составил почти 1,2 млрд рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменским сельхозпредприятиям активно оказывают государственную поддержкуТюменским сельхозпредприятиям активно оказывают государственную поддержкуФото: Татьяна Коркина
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Почти 1,2 млрд рублей составил объем господдержки производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции в Тюменской области в 2019 году. Основным направлением государственной поддержки стала модернизация и техническое перевооружение производств.

Предприятиям, которые занимаются животноводством, выделили на эти цели более 55,8 млн рублей, предприятиям по производству яиц – почти 359 млн рублей, хозяйствам, которые занимаются растениеводством, – более 445 млн рублей, а переработчикам молока – более 21,3 млн рублей. Рыбоводческие предприятия получили более 43 млн рублей. На оснащение предприятий по переработке картофеля выделено почти 160 млн рублей, на модернизацию птицеводческих предприятий бройлерного направления – более 86,2 млн рублей.

Как сообщает «Тюменская линия», 3 миллиона рублей выделили тем тюменским предприятиям, которые участвуют в выставках-ярмарках в Югре и на Ямале, чтобы возместить часть затрат по доставке сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Отметим, что системная и целенаправленная господдержка тюменским производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции оказывается в рамках региональной программы «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013–2025 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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