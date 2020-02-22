2020-02-22T07:37:52+03:00
Здоровье

В тобольской больнице появится комната для адаптации людей, перенёсших инсульт

Также здесь идёт оснащение первичного сосудистого отделения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В тобольской больнице появится комната для адаптации людей, перенёсших инсультВ тобольской больнице появится комната для адаптации людей, перенёсших инсультФото: Татьяна Коркина
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Грант в размере одного миллиона рублей от компании СИБУР получил по итогам пятого конкурса социальных инвестиций «Формула хороших дел» получила тобольская областная больница №3. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, грант завоевал проект сотрудников кабинета реабилитации для пациентов, перенёсших инсульт.

Благодаря финансовой поддержке в отделении реабилитации для пациентов с инсультом, появится эргокомнату. Это специальное помещение для бытовой адаптации людей, перенёсших инсульт. При помощи спецоборудования эрготерапевты научат подопечных справляться с повседневными делами и восстановить навыки самообслуживания. Также здесь будут работать кабинет психолога, логопеда, зал лечебной физкультуры и сенсорная комната.

Кстати, вместе с этим в тобольской больнице работают над дооснащением современной реабилитационной техникой первичного сосудистого отделения, где лечатся пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Средства на это выделены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Часть тренажёров уже поступили в стационар больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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