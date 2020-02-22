В Тюмени определят лучшие проекты создания комфортной городской среды

22 Февр. 2020 2020-02-22T06:55:20+03:00

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В Тюмени 28 февраля состоится финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года. Как сообщили в Минстрое РФ, проекты-победители (а их будет 80), получат субсидии от 30 до 100 млн рублей.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максима Егорова, конкурс подтверждает свою значимость в том числе как эффективная образовательная площадка для региональных и муниципальных команд.

- Если в первые годы проведения конкурса победители значительно опережали основную массу проектов, то сейчас средний уровень проработки конкурсных материалов очень подрос. Экспертам в действительности приходилось делать непростой выбор, максимально погружаясь в детали и изучение каждого представленного проекта, - отметил Максим Егоров.

Для участия в конкурсе в 2020 году в Минстрой России поступило 300 заявок, из которых 286 заявок прошли техэкспертизу и были допущены к участию. По итогам заедания Межведомственной рабочей группы по проведению III Всероссийского конкурса был сформирован и направлен список из 155 проектов-финалистов на утверждение Федеральной комиссии конкурса.

Отметим, что финал конкурса пройдёт в рамках II Всероссийского форума «Развития малых городов и исторических поселений», где рассмотрят итоги конкурса 2020 года, тему вовлечения граждан в преображение городской среды и влияния архитектуры на здоровье горожан. Также в Тюмени 28 февраля пройдёт встреча с молодёжью УФО, которая участвует в реализации мероприятий нацпроекта «Жильё и городская среда».

На сайте Минстроя России и на сайте конкурса будет организована онлайн-трансляция церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU