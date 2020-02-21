2020-02-21T22:36:15+03:00
Общество

Андрей Степанов: в квартире, где Романов объявил голодовку, находится только он и его сын

От медицинской помощи они отказались
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Андрей Степанов: в квартире, где Романов объявил голодовку, находится только он и его сынАндрей Степанов: в квартире, где Романов объявил голодовку, находится только он и его сын
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Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов посетил квартиру, где находится активист Андрей Романов. Именно в этом помещении объявлена голодовка 30 человек, правда, находятся в ней только организаторы – Андрей и его сын.

По словам Степанова, служба ездила навестить тех, кто принимает участие в акции. На улице его встретили участники: сам Романов, его сын, инвалид-колясочник и сопровождающая его женщина.

- В квартиру вместе с Романовым и его сыном поднялись приехавшие медицинские работники. Больше там никого не было, - говорит Степанов.

Как отметил уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области, медики предложили им медицинскую помощь, но те отказались.

- Мы убедились, что детей и представителей многодетных семей, женщин - нет. В квартире сейчас остались только Андрей Романов и его сын, - подчеркнул Андрей Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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