В квартире, где тюменец объявил голодовку, нет ни детей, ни беременных женщин
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов и консультант службы уполномоченного по правам человека в регионе Елена Кравцова посетили квартиру, в которой собрались участники акции протеста инвалидов.
– Сегодня весь день в службе уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области следили за развитием ситуации в связи с объявленной голодовкой. Мы хотели встретиться с людьми и побеседовать с ними на тему «Чем можно помочь?». К вечеру мы установили, где находятся люди, и посетили эту квартиру, – рассказывает уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов.
По словам консультанта службы уполномоченного по правам человека в регионе Елены Кравцовой, в это время в квартире находились четверо мужчин. В их числе общественник Андрей Романов с его совершеннолетним сыном, Юрий Рябцев и мужчина, который представился «Малаховым».
– На вопрос «Нуждаетесь ли вы в медицинской помощи?» один мужчин выразил своё согласие. На вопрос «Готовы ли вы встретиться с медицинским работником?» он сказал, что ждёт свою жену и после её прихода готов встретиться с медиками, – рассказала Елена Кравцова.
Как отметила консультант службы уполномоченного по правам человека в Тюменской области, они оставили свои контактные данные и ждут звонка.
– Мы готовы вернуться в эту квартиру, – подчеркнула Кравцова.
Андрей Степанов отметил, что его интересовало в первую очередь наличие детей и многодетных матерей в квартире. Правда, ни тех, ни других в квартире не было.
– В беседе с Романовым Андреем Александровичем о том, что нельзя использовать детей в этой акции, я получил ответ: дети приходят сюда с родителями. И когда они захотят кушать, вся еда есть в холодильнике. В самой квартире ни детей, ни многодетных матерей нет, – заметил Андрей Степанов.
Андрей Степанов и Елена Кравцова: ни детей, ни многодетных матерей к квартире нет.
ИСТОЧНИК KP.RU