2020-02-21T20:31:53+03:00
Общество

В квартире, где тюменец объявил голодовку, нет ни детей, ни беременных женщин

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов посетил квартиру, где живут участники протестной акции [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В квартире, где тюменец объявил голодовку, нет ни детей, ни беременных женщинВ квартире, где тюменец объявил голодовку, нет ни детей, ни беременных женщин
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Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов и консультант службы уполномоченного по правам человека в регионе Елена Кравцова посетили квартиру, в которой собрались участники акции протеста инвалидов.

– Сегодня весь день в службе уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области следили за развитием ситуации в связи с объявленной голодовкой. Мы хотели встретиться с людьми и побеседовать с ними на тему «Чем можно помочь?». К вечеру мы установили, где находятся люди, и посетили эту квартиру, – рассказывает уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов.

По словам консультанта службы уполномоченного по правам человека в регионе Елены Кравцовой, в это время в квартире находились четверо мужчин. В их числе общественник Андрей Романов с его совершеннолетним сыном, Юрий Рябцев и мужчина, который представился «Малаховым».

– На вопрос «Нуждаетесь ли вы в медицинской помощи?» один мужчин выразил своё согласие. На вопрос «Готовы ли вы встретиться с медицинским работником?» он сказал, что ждёт свою жену и после её прихода готов встретиться с медиками, – рассказала Елена Кравцова.

Как отметила консультант службы уполномоченного по правам человека в Тюменской области, они оставили свои контактные данные и ждут звонка.

– Мы готовы вернуться в эту квартиру, – подчеркнула Кравцова.

Андрей Степанов отметил, что его интересовало в первую очередь наличие детей и многодетных матерей в квартире. Правда, ни тех, ни других в квартире не было.

– В беседе с Романовым Андреем Александровичем о том, что нельзя использовать детей в этой акции, я получил ответ: дети приходят сюда с родителями. И когда они захотят кушать, вся еда есть в холодильнике. В самой квартире ни детей, ни многодетных матерей нет, – заметил Андрей Степанов.

Андрей Степанов и Елена Кравцова: ни детей, ни многодетных матерей к квартире нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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