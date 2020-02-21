В Тюмени прошёл круглый стол о поддержке семей с детьми

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Вместе с многодетными родителями депутаты областной и городской дум, а также представители пенсионного фонда и соцзащиты обсудили новые меры, предложенные правительством.

Депутат Тюменской областной думы, региональный координатор проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова, которая модерировала круглый стол, сообщила, что за последние 11 лет в области количество семей с детьми увеличилось в 1,5 раза и составляет 245 900 семей, из них 94 тыс. семей – молодые. Более чем в 2,5 раза выросло количество многодетных семей, сейчас их 27 200, из них более 20 тыс. воспитывают трех детей, более 4 тыс. семей – четырех детей, около 1,8 тыс. семей воспитывают пять и более детей.

На федеральном уровне в целях реализации послания Президента установлены дополнительные меры поддержки, и уже 20 февраля Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала. Принятые поправки устанавливают выплату при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 рублей. При появлении в семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч и составляет до 616 617 рублей. Поправки касаются семей, где дети родились после 1 января 2020 года. Также среди инициатив президента: возмещение части затрат по ипотечному кредиту при рождении третьего ребенка в размере 450 тыс. рублей; установление семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Что касается увеличения мест в детских садах, то считается, что Тюменская область свои обязательства выполняет в полном объеме: в 2019 году дополнительно открыто 3065 мест, из них 1927 для детей ясельного дошкольного возраста. Введено восемь новых детских садов. К концу 2021 года местами в садах будут обеспечены все дети в возрасте от полутора лет. За два года в регионе появится 32 новых детских сада, из них 26 в Тюмени. Уже в этом году планируется ввести в эксплуатацию 10 дошкольных учреждений, семь из которых в областном центре.

- Считаю тему данного круглого стола очень актуальной. Меры поддержки семей с детьми значительно расширились как на федеральном, так и на региональном уровне. И об этом обязательно нужно информировать население, чтобы все своевременно могли воспользоваться льготами и поддержкой государства, - уверена участница круглого стола, многодетная мама Алена Шнайдмюллер. - Речь сегодня шла и о нематериальных льготах (сады, школьное питание), что тоже актуально, в том числе для нашей семьи.

Еще одна важная тема – обеспечение детей младших классов бесплатным горячим питанием в школе. Тюменская область готова реализовать это в 2020 году, и с 1 сентября нового учебного года школьники-малыши будут получать обеды бесплатно. В марте в Тюмени пройдет встреча депутатов, общественников, представителей школ и Роспотрбенадзора, где этот вопрос обсудят более детально.

Кроме того, на круглом столе обсуждалась и нематериальная поддержка семей, которая тоже очень важна. Так, специалисты Западно-Сибирского регионального Центра медиации и права рассказали, что раз в месяц они встречаются с семьями, которые находятся в состоянии конфликта и не в силах самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией.