Андрей Степанов считает недопустимым вовлечение детей в сомнительные акции для привлечения аудитории

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:19:11+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов прокомментировал видеоролик с участием детей, который выложил на своём канале активист Андрей Романов. По словам Степанова, он против участия детей в таких мероприятиях и использования их ради привлечения внимания аудитории.

– Как отец и человек, которому по долгу службы положено защищать интересы несовершеннолетних, я считаю недопустимым вовлечение детей в такого рода акции. Манипулировать детьми ни в коем случае нельзя, – цитирует Андрея Степанова служба по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области.

Андрей Степанов рассказал, что знаком с мальчиком, который запечатлён в видеоролике. Знаком он и с его мамой. 20 февраля родительница с сыном приходили к уполномоченному по правам ребёнка в Тюменской области и просили помочь им получить жильё. По словам Степанова, он поговорил по телефону с женщиной и её сыном.

– Она мне сказала, что они не присоединились к голодовке, а лишь зашли к участникам акции, чтобы выразить свою поддержку, – подчеркнул Андрей Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU