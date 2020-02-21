2020-02-21T16:11:04+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей

Вадим Бегун
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. АО НСПК внесла Банк УРАЛСИБ в список Third Party Processor (TPP, процессор третьей стороны).

Схема подключения к СБП, в которой Банк УРАЛСИБ выступает в качестве TPP, была специально разработана с учетом потребностей небольших банков. Она представляет собой типовое комплексное решение «под ключ» (включая мобильное приложение для клиента – физического лица для совершения переводов в СБП). Данное решение позволит банкам подключиться к СБП и реализовать переводы C2C без дополнительной интеграции с учетными системами и ДБО банка, за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом.

Универсальность технологии позволит подключиться как банкам-партнерам на процессинге УРАЛСИБА, так и любым кредитным организациям с собственным или внешним процессинговым центром.

Узнать больше о подключении банков-партнеров к Системе быстрых платежей можно на сайте Банка УРАЛСИБ.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15).

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