2020-02-21T16:13:17+03:00
Общество

Ипотека Сбербанка стала ещё доступнее для клиентов агентства недвижимости «Этажи»

Вадим Бегун
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Сбербанк в Тюмени организовал два рабочих места специалистов по жилищному кредитованию в офисе агентства недвижимости «Этажи» по адресу: ул. Ленина, д. 38/1. Теперь покупатели недвижимости могут оформить ипотечную сделку без посещения офиса Сбербанка.

Специалисты банка проводят полный цикл ипотечной сделки: от подачи заявки на ипотеку и получения одобрения по объекту недвижимости до подписания кредитного договора, проведения расчетов между участниками сделки и отправки документов в Росреестр для регистрации права собственности.

– Присутствие сотрудников Сбербанка в офисе стратегического партнера – агентстве недвижимости «Этажи» – позволяет упростить процедуру оформления жилищных кредитов и существенно сократить время, необходимое для прохождения всех этапов сделки, – комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Часы работы специалистов Сбербанка по жилищному кредитованию в агентстве недвижимости «Этажи» – с понедельника по субботу с 09 до 18.00.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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