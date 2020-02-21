Тюменец из-за пустяка прострелил ногу прохожему у кафе

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:55:26+03:00

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В Ярковском суде рассмотрели дело в отношении хулигана, который прострелил ногу прохожему. Инцидент произошел из-за пустяка.

– Ночью 3 ноября 2019 года, находясь у кафе-бара «Малина» в селе Ярково, местный житель, используя незначительный повод, нарушил общественный порядок. Он достал травматический пистолет и ранил в ногу человека, – рассказали в Ярковском районном суде.

В ведомстве уточнили, что сам обвиняемый и потерпевший ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Дело в том, что нарушитель порядка характеризуется положительно, извинился перед прохожим и помирился с ним. К тому же на официальном сайте Управления МВД по Тюменской области мужчина разместил информацию с осуждением своего противоправного поведения.

Суд учел всё это и оштрафовал тюменца на десять тысяч рублей. Деньги он должен выплатить до 1 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU