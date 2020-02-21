2020-02-21T16:27:57+03:00
Происшествия

Почти тысяча пожаров произошла в Тюмени из-за неосторожного обращения с огнем

В МЧС предоставили статистику за прошлый год
Вадим Бегун
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Почти тысяча пожаров произошло в Тюмени из-за неосторожного обращения с огнем. Фото - pixabay.com.Почти тысяча пожаров произошло в Тюмени из-за неосторожного обращения с огнем. Фото - pixabay.com.
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Неосторожное обращение с огнем стало основной причиной пожаров в Тюмени в прошлом году. При этом статистика погибших в пожарах указывает на снижение показателя на 36 процентов.

– Наибольшее количество пожаров – 677 инцидентов, или 48,8%, – произошло в местах открытого хранения веществ и материалов (в большинстве случаев это горение мусора, травы и тополиного пуха) без причинения материального ущерба, – рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени ГУ МЧС по Тюменской области Николай Черкасов.

По его информации, на втором месте среди объектов возгорания – жилой сектор: 496 пожаров (36,6 процента). Третье место занимают пожары на транспорте – 82 инцидента (больше шести процентов).

Также стало известно, что 906 пожаров произошло от неосторожного обращения с огнем, в том числе от неосторожного обращения с огнем при курении – 108 случаев и 16 случаев – из-за детской шалости.

Чуть более двухсот возгораний случилось в результате нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 123 пожара произошло в результате нарушения правил устройства печного отопления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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