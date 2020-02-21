2020-02-21T15:58:42+03:00
Общество

В 2020 году Тюменская область перейдет на использование больничного листа в электронном виде

Вадим Бегун
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В 2020 году Тюменская область перейдет на использование больничного листа в электронном виде.

Федеральный закон от 2017 года предусматривает две формы листа нетрудоспособности – и бумажный, и электронный. Соответственно, у граждан есть выбор, каким образом оформить больничный лист, дав на это письменное согласие.

– Электронные услуги всё больше входят в нашу повседневную жизнь. Это позволяет ускорить процедуру оформления и избавиться от лишней бумажной волокиты. В данном случае необходимость масштабного перехода на оформление электронных больничных с 2020 года, связана с проектом «Прямые выплаты». Согласно проекту, страховые выплаты с 1 июля ФСС будет производить напрямую сотруднику, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

По схеме использования больничного: электронный листок передается врачом в базу данных ФСС напрямую. Работодатели и работники в свою очередь могут получать доступ к больничным через сервис «ФСС Электронные кабинеты» по этому адресу.

Электронный больничный лист дает возможность отслеживать стадии обработки документа, расчет и оплату периода нетрудоспособности. Также он исключает возможность подделки бумажного бланка и снижает затраты на изготовление бланков и ведение отчетности.

Электронный больничный – выбор отличный!

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