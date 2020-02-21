Какие дороги перекроют в Тюмени в День защитника Отечества 2020 года
В Тюмени в воскресенье, 23 февраля, ограничат движение на нескольких автодорогах. Это связано с проведением массовых мероприятий.
Как стало известно, в этот день нельзя ездить по улице Береговой (участок от Ангарской до Поперечной, по улице Щербакова (участок от Большой Заречной до Береговой) и по улице Красноармейской (участок от Большой Заречной до Береговой). Ограничение временное – с 6.00 до 18.00.
– Участникам дорожного движения нужно следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве также отметили, что объехать закрытые участки дорог можно по улице Ангарской, Озерной, Ломоносова, Поперечной и по межквартальным проездам.
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ИСТОЧНИК KP.RU