Мария Рудзевич оценила инициативу о государственном контроле сферы IT и оборота данных

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:24:32+03:00

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Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич оценила инициативу по закреплению в Конституции РФ положений в сфере информационных технологий, касающихся в том числе оборота и защиты данных.

– Важным направлением цифровой трансформации на этапе создания массивов больших данных и алгоритмов работы с ними является обеспечение информационной безопасности пользователей. Для населения становится привычным получение государственных и муниципальных услуг онлайн, пользование интернет-банкингом и другими средствами электронной коммерции, – подчеркнула Мария Рудзевич.

По ее словам, создание максимально комфортных и, что важно, универсальных на территории всей страны условий для перехода на цифру, безусловно, – задача государства.

– Отнесение сферы информационных технологий и оборота данных к ведению Российской Федерации позволит создать систему правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий, что является основной задачей федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», – сказала руководитель областного департамента информатизации.

Напомним, на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ с участием президента РФ, которое состоялось 13 февраля, закрепить в главном документе страны положение о переводе сферы информационных технологий, оборота и защиты данных в ведение государства предложила известный IT-предприниматель Наталья Касперская.

ИСТОЧНИК KP.RU