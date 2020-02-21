21 Февр. 2020 2020-02-21T13:42:36+03:00

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Единая теплоснабжающая организация Тюмени переходит на особый режим работы. В нем она будет оставаться с 21 по 25 февраля и с 6 по 10 марта.

– Чтобы подача энергии в дома осуществлялась без перебоев, оперативные бригады будут работать круглосуточно. На насосных станциях и котельных установках ужесточен надзор за соблюдением правил пожарной безопасности. Для устранения технологических инцидентов на сетях, если понадобится, привлекут спецтехнику, – сообщила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ УСТЭК Анна Гавриленко.

В компании добавили, что для ликвидации возможных повреждений теплотрасс на складах сформирован резервных запас материалов. Сообщения о повреждениях на городских сетях будут круглосуточно приниматься диспетчером по телефону (3452) 38-62-00. Оставлять информацию также можно на сайте УСТЭК.

Энергетики просят водителей не размещать транспорт вблизи тепловых камер и на люках, он может препятствовать проведению оперативных работ на трубопроводах и оборудовании.

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ИСТОЧНИК KP.RU