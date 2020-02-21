2020-02-21T13:40:39+03:00
Происшествия

Тюменец поселился в чужой квартире после ссоры с девушкой

По факту незаконного проникновения в жилище возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец поселился в чужой квартире после ссоры с девушкой. Фото - pixabay.com.Тюменец поселился в чужой квартире после ссоры с девушкой. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию обратилась жительница дома на улице Олимпийской. Женщина заявила, что в квартире ее соседки, которая давно там не живет, кто-то включил свет и шумит.

Участковый связался с собственницей жилплощади, которая подтвердила, что не проживает в квартире. Оказалось, что ее новым хозяином стал ранее судимый 28-летний тюменец. Правда, занял он квартиру самовольно.

– Мужчина ранее проживал этажом выше со своей сожительницей. После расставания с девушкой молодому человеку понадобилось отдельное жилье. Тогда подозреваемый решил проникнуть в чужую квартиру и некоторое время пожить там, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время следователями возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года либо ареста на срок до трех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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