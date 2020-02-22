Тюменцы в преддверии заслуженного отдыха могут освоить новую профессию

22 Февр. 2020 2020-02-22T06:21:42+03:00

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Возможность освоить новую профессию перед выходом на заслуженный отдых для многих предпенсионеров стала шансом превратить хобби в работу. Те, кому осталось пять и менее лет до выхода на пенсию, могут бесплатно пройти повышение квалификации либо получить новую специальность, тем самым повысив свою конкурентоспособность. Одной из тех, кто воспользовалась этой возможностью стала тюменка Светлана Спичева. Женщина всю жизнь трудилась экономистом, год назад уволилась и столкнулась с проблемой поиска работы, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

За помощью Светлана обратилась в Центр занятости населения, где ей рассказали о новой программе профобучения. Тюменка, которая всю жизнь мечтала превратить свои увлечения в профессию, решила воспользоваться шансом. она выбрала специальность пекаря-кондитера. Обучение проходило в Тюменском колледже водного транспорта. По истечении трех месяцев у женщины на руках был новый диплом, и теперь она трудится в заведении известной тюменской сети ресторанов.

– Проработав несколько лет по одной специальности, я, конечно, накопила богатый опыт, состоялась как специалист, и поэтому трудовые будни превратились в рутину: вряд ли меня ждали какие-то открытия, что-то новое, а это ведет к выгоранию – как профессиональному, так и человеческому. Сейчас на работу словно лечу, полна новых идей, желания воплотить задумки в жизнь переполняют, даже времени не хватает все успеть реализовать, – рассказала Светлана.

Возможность последовать ее примеру есть до 2024 года. Более того, с января 2020 года возрастной диапазон участников программы был расширен – стать ими могут люди в возрасте 50 лет и старше. Варианты по смене профессии и повышению квалификации достаточно разнообразны – делопроизводитель, флорист, радиоведущий, тренер групповых программ, преподаватель шахмат и т.д.

Желающие получить услугу по профобучению либо обучить своих сотрудников предпенсионного возраста, могут обратиться в отдел профобучения: 8 (3452)27-38-63, доб.214. Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района находится по адресу: ул. Республики, 204 В, корп. 3.

ИСТОЧНИК KP.RU