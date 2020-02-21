21 Февр. 2020 2020-02-21T12:05:58+03:00

На Московском тракте в Тюмени произошло серьезное ДТП. Фото - очевидцы.

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В Тюмени накануне, 20 февраля, вечером на Московском тракте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили «Тойота-Марк 2» и «ДЭО- Нексия».

Очевидцы аварии выложили фотографии в социальные сети. По ним видно, что машины получили серьезные повреждения.

– По предварительным данным, водитель японской иномарки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что в результате происшествия пострадал один из водителей. В настоящий момент обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU