2020-02-21T12:05:58+03:00
Происшествия

На Московском тракте в Тюмени произошло серьезное ДТП

Обстоятельства аварии выясняются
Вадим Бегун
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На Московском тракте в Тюмени произошло серьезное ДТП. Фото - очевидцы.На Московском тракте в Тюмени произошло серьезное ДТП. Фото - очевидцы.
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В Тюмени накануне, 20 февраля, вечером на Московском тракте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили «Тойота-Марк 2» и «ДЭО- Нексия».

Очевидцы аварии выложили фотографии в социальные сети. По ним видно, что машины получили серьезные повреждения.

– По предварительным данным, водитель японской иномарки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что в результате происшествия пострадал один из водителей. В настоящий момент обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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