На Московском тракте в Тюмени произошло серьезное ДТП
В Тюмени накануне, 20 февраля, вечером на Московском тракте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили «Тойота-Марк 2» и «ДЭО- Нексия».
Очевидцы аварии выложили фотографии в социальные сети. По ним видно, что машины получили серьезные повреждения.
– По предварительным данным, водитель японской иномарки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве пояснили, что в результате происшествия пострадал один из водителей. В настоящий момент обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются, передает «МегаТюмень».
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ИСТОЧНИК KP.RU