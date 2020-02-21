21 Февр. 2020 2020-02-21T13:39:02+03:00

В Тюмени по публикации в СМИ накажут директора управляющей компании. Фото - pixabay.com.

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Тюменские прокуроры обследовали многоквартирный дом № 6, корпус 2 на улице Олега Антонова. О ситуации с затопленным подвалом писали в местном СМИ. Действительно, в доме выявили нарушения.

По информации пресс-службы прокуратуры Тюменской области, на полу первого этажа стоит вода, которая капает с перекрытия второго этажа. Кроме того, повреждены штукатурный и окрасочный слои стен и потолков коридора первого этажа и лестничных клеток, а также стояки канализации, трубы водоснабжения сильно проржавели.

– В общих помещениях коммунальных квартир видны следы протечек с верхних этажей. Стояки холодного и горячего водоснабжения имеют значительные деформации. Окна на лестничных клетках повреждены, отсутствует второй слой остекления, фурнитура. На фасаде со стороны двора имеется вертикальная трещина по высоте всего дома, – добавили в ведомстве.

В отношении директора ООО «УК «Доверие» возбудили административное дело. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU