Клиенты Сбербанка на Урале могут снять наличные более чем в 400 сельских магазинах

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:11:20+03:00

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Свыше 450 торговых точек в 7 регионах деятельности Уральского банка Сбербанка стали банковскими агентами в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы. В этих точках владельцы карт любых банков могут снять наличные, совершив минимальную покупку.

Проект Сбербанка по развитию агентской сети стартовал в 2018 году. За год в России количество банковских агентов достигло 3000, из них 450 на территории деятельности Уральского банка Сбербанка.

Наибольшее количество агентов функционируют на территории Республики Башкортостан – 260 торговых точек. В Челябинской области 53 банковских агента, в Тюменской – 45, в Курганской – 41, в Свердловской – 31. В Ханты-Мансийском автономном округе работает 14 банковских агентов, в Ямало-Ненецком – 7.

– Сбербанк всегда с большим вниманием относится к своим клиентам, проживающим в сельской местности, в удаленных и малонаселенных пунктах. Развитие агентской сети – это еще один шаг на пути повышения доступности качественных банковских услуг для жителей таких территорий, – отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года в некоторых сельских магазинах появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее. Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. Оплатить услугу можно картой любого банка.

В 2020 году планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги, как оформление банковской карты, страхование и т. д.

Развитие агентской сети — приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, так как, обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов. Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.