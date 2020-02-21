2020-02-21T11:11:20+03:00
Общество

Клиенты Сбербанка на Урале могут снять наличные более чем в 400 сельских магазинах

Вадим Бегун
Поделиться:
Изменить размер текста:

Свыше 450 торговых точек в 7 регионах деятельности Уральского банка Сбербанка стали банковскими агентами в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы. В этих точках владельцы карт любых банков могут снять наличные, совершив минимальную покупку.

Проект Сбербанка по развитию агентской сети стартовал в 2018 году. За год в России количество банковских агентов достигло 3000, из них 450 на территории деятельности Уральского банка Сбербанка.

Наибольшее количество агентов функционируют на территории Республики Башкортостан – 260 торговых точек. В Челябинской области 53 банковских агента, в Тюменской – 45, в Курганской – 41, в Свердловской – 31. В Ханты-Мансийском автономном округе работает 14 банковских агентов, в Ямало-Ненецком – 7.

– Сбербанк всегда с большим вниманием относится к своим клиентам, проживающим в сельской местности, в удаленных и малонаселенных пунктах. Развитие агентской сети – это еще один шаг на пути повышения доступности качественных банковских услуг для жителей таких территорий, – отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года в некоторых сельских магазинах появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее. Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. Оплатить услугу можно картой любого банка.

В 2020 году планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги, как оформление банковской карты, страхование и т. д.

Развитие агентской сети — приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, так как, обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов. Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мария Рудзевич оценила инициативу о государственном контроле сферы IT и оборота данных
Теплоснабжающая организация Тюмени переходит на особый режим работы
Тюменец поселился в чужой квартире после ссоры с девушкой
Активист, объявивший голодовку, лишился поддержки тюменцев
Сергей Миневцев: заявление Романова о том, что «всем наплевать на инвалидов», не соответствует действительности
В Тюмени по публикации в СМИ накажут директора управляющей компании
В Ялуторовске построят крытый бассейн с фитнес-залом
На Московском тракте в Тюмени произошло серьезное ДТП
Клиенты Сбербанка на Урале могут снять наличные более чем в 400 сельских магазинах
Как будут работать тюменские поликлиники в День защитника Отечества 2020 года
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
В Тюмени оштрафовали замдиректора энергосбытовой компании