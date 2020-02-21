В Тюмени оштрафовали замдиректора энергосбытовой компании

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:18:21+03:00

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В Тюмени оштрафовали заместителя директора представительства АО ЭК «Восток». Женщина слишком долго отвечала на запрос горожанки.

– 31 октября 2019 года заявительница направила в компанию обращение о несогласии с начисленной суммой долга за потребленную электроэнергию. Его рассмотрели только 25 декабря, то есть с нарушением срока на 26 календарных дней, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что, согласно федеральному закону, письменное обращение гражданина рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации. К числу компаний, которые обязаны соблюдать сроки рассмотрения обращений, относится и гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона.

В отношении заместителя директора по сбыту населению компании возбудили уголовное дело. По результатам рассмотрения дела мировой судья оштрафовал нарушительницу на пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU