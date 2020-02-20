20 Февр. 2020 2020-02-20T10:43:09+03:00

В Тюменской области задержали поезда из-за схода колес у грузового вагона. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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На станции Богандинская сегодня, 20 февраля, в час ночи у грузового железнодорожного вагона-рефрижератора сошла колесная пара. В связи с этим произошла задержка поездов.

– В 2.40 прибыл восстановительный поезд со станции Тюмень, проведены подготовительные работы для подъема колесной пары вагона на железнодорожные пути, установлены противовесы на вагон-рефрижератор. По состоянию на 6.10 демонтировали старые колесные пары, вагон установлен на новые, его перенесли на соседний путь, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что позже вагон оттранспортировали в тупик. В 6.43 движение поездов было восстановлено. Пострадавших нет.

В восстановительных работах было задействовано 57 человек, 5 единиц техники. От МЧС – 3 человека и 1 единица техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU