В Тюмени умер кот, которому заживо содрали кожу

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:05:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени волонтеры пытались помочь коту, с которого неизвестные заживо содрали кожу. К сожалению, покалеченное животное не выдержало адских мук и скончалось в клинике.

– Котик со страшными ранами не выдержал, несмотря на все усилия врачей. Делали всё, что могли, старались стабилизировать его состояние. Но котик не справился, боролся как мог. Спасибо всем за поддержку и веру. Был шанс, и его нужно было дать, – сообщают волонтеры из группы помощи бездомным животным «ЖиВи».

Ранее стало известно, что животное приползло в один из магазинов на улице Малыгина и забилось в угол. Инцидент произошел во вторник, 18 февраля. Тогда волонтеры сообщали, что над котом «кто-то явно поиздевался».

Фото - Помощь Бездомным Животным "ЖиВи".

«Кожа как будто срезана! Но кот жив. И сам пришел за помощью к людям, несмотря на страшные муки. А если жив, то надо дать шанс и попытаться его спасти! Сейчас котик в клинике, ветеринары делают всё, что могут!», – писали неравнодушные в официальной группе помощи в соцсети «ВКонтакте».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU