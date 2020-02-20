В Тюмени умер кот, которому заживо содрали кожу
В Тюмени волонтеры пытались помочь коту, с которого неизвестные заживо содрали кожу. К сожалению, покалеченное животное не выдержало адских мук и скончалось в клинике.
– Котик со страшными ранами не выдержал, несмотря на все усилия врачей. Делали всё, что могли, старались стабилизировать его состояние. Но котик не справился, боролся как мог. Спасибо всем за поддержку и веру. Был шанс, и его нужно было дать, – сообщают волонтеры из группы помощи бездомным животным «ЖиВи».
Ранее стало известно, что животное приползло в один из магазинов на улице Малыгина и забилось в угол. Инцидент произошел во вторник, 18 февраля. Тогда волонтеры сообщали, что над котом «кто-то явно поиздевался».
Фото - Помощь Бездомным Животным "ЖиВи".
«Кожа как будто срезана! Но кот жив. И сам пришел за помощью к людям, несмотря на страшные муки. А если жив, то надо дать шанс и попытаться его спасти! Сейчас котик в клинике, ветеринары делают всё, что могут!», – писали неравнодушные в официальной группе помощи в соцсети «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU