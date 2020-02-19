Школьники Омутинского района побывали на «Конструктории Про»

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:53:03+03:00

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Для школьников Омутинского района прошло первое в 2020 году профориентационное мероприятие «Конструктория Про».

Учащиеся 7 – 9 классов изучали разные профессии через призму тренировки необходимых для них навыков. Всего за два часа можно было «прокачать» до 50 основных и так называемых soft-скилс.

– Наша программа составлена таким образом, чтобы подростки задумались о будущей специальности и о том, есть ли у них нужные для нее компетенции и склонности через игру в конструкторы, общение и самостоятельное тестирование, – рассказывает автор проекта «Конструктория Pro», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Многие знания усваиваются гораздо лучше, и вопросы решаются легче, если подать их детям и подросткам в форме игры. Поэтому мы совместили занятие с двенадцатью разнообразными конструкторами и разговор о профориентации.

Фото - организаторы. .

Программа уже отлично зарекомендовала себя в десяти районах Тюменской области в 2019 году. А в этом году с ней познакомятся еще девять муниципальных образований.

Также в рамках профориентационной программы в центральную библиотеку каждого из районов от предпринимателей и депутатов Тюменской областной думы привозится в подарок специальная мотивационная библиотека, состоящая из 20 книг формата нон-фикшн, в которых рассказывается о разных специальностях и о том, как развивать различные навыки – от скорочтения, иностранных языков и умения быстро считать в уме до автобиографичных рассказов ведущих нейрохирургов о своей профессии.