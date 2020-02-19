2020-02-19T15:38:25+03:00
Общество

Тюменцы узнали, где можно припарковать авто у набережной 23 февраля

Горожанам предлагают заранее ознакомиться со схемой парковок
Вадим Бегун
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Тюменцы узнали, где можно припарковать авто у набережной 23 февраля.Тюменцы узнали, где можно припарковать авто у набережной 23 февраля.Фото: Вадим Бегун
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Тюмецам рассказали, где можно припарковать свой автомобиль у набережной в День защитника Отечества, 23 февраля. Именно в этот день на главной достопримечательности областного центра пройдет мероприятие #СпецоперацияЛед.

Стало известно, что парковка на верхнем ярусе в районе Никольского моста будет бесплатной для зрителей мероприятия. Также горожане могут припарковать свои автомобили на стоянках на улицах Ленина, 3, Республики, 1, Перекопской, 19, Луначарского, 18 и Ямской, 2.

– Призываем всех соблюдать правила дорожного движения и выполнять указания инспекторов, которые будут регулировать машинопоток в районе проведения мероприятий. Во избежание затруднений в движении рекомендуем зрителям воздержаться от поездки к набережной на личном автотранспорте, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Тем же, кто все-таки поедет на авто, ГИБДД предлагает заранее ознакомиться со схемой парковок, где можно оставить машину.

Схема парковок предоставлена ГИБДД Тюменской области.

Схема парковок предоставлена ГИБДД Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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