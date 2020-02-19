Пожилая ишимка перевела деньги мошеннику, который представился ее сыном
В Ишиме 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошеннической схемы. Об этом она сама сообщила полицейским.
На телефон женщины позвонил неизвестный и представился ее сыном. Мужчина сообщил, что по его вине в ДТП погиб человек, и для того, чтобы избежать тюрьмы, ему необходима крупная сумма денег. Звонивший добавил, что это не телефонный разговор и все подробности произошедшего он расскажет дома.
– Пожилая женщина, желая помочь своему сыну, отправила на указанный номер телефона более 50 тысяч рублей. Только после этого потерпевшая связалась с родственником по телефону, чтобы проверить дошли ли до него деньги. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы, – сообщила в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
По данному факту следователем отдела возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU