19 Февр. 2020 2020-02-19T12:51:28+03:00

В тюменском кафе нашли нелегалов. Фото - скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства в заведении общественного питания. Несколько человек из соседних стран трудились в кафе на незаконных основаниях.

– Три иностранца трудились в кафе, расположенном на улице Комсомольской. В отношении двух составили административные протоколы, так как они работали без разрешительных документов. Один находился на территории России незаконно, его выдворят из страны, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что пострадает и хозяин заведения. Его привлекут к ответственности за незаконное трудоустройство иностранцев. По этой статье предусмотрены штрафные санкции до 800 тысяч рублей за каждого мигранта.

Позже выяснилось, что сотрудник общепита с начала года фиктивно поставил на миграционный учет шесть нелегалов. В отношении него возбудят уголовное дело.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU