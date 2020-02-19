2020-02-19T12:51:28+03:00
Общество

В тюменском кафе нашли нелегалов

Хозяину заведения грозит крупный штраф
Вадим Бегун
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В тюменском кафе нашли нелегалов. Фото - скриншот из видео УМВД по Тюменской области.В тюменском кафе нашли нелегалов. Фото - скриншот из видео УМВД по Тюменской области.
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В Тюмени полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства в заведении общественного питания. Несколько человек из соседних стран трудились в кафе на незаконных основаниях.

– Три иностранца трудились в кафе, расположенном на улице Комсомольской. В отношении двух составили административные протоколы, так как они работали без разрешительных документов. Один находился на территории России незаконно, его выдворят из страны, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что пострадает и хозяин заведения. Его привлекут к ответственности за незаконное трудоустройство иностранцев. По этой статье предусмотрены штрафные санкции до 800 тысяч рублей за каждого мигранта.

Позже выяснилось, что сотрудник общепита с начала года фиктивно поставил на миграционный учет шесть нелегалов. В отношении него возбудят уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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