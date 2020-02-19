2020-02-19T12:23:49+03:00
Недвижимость

Спорткомплекс с бассейном появится в спальном районе Тюмени

Планируемая посещаемость объекта – от 9 до 15 тысяч человек в месяц
Вадим Бегун
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Спорткомплекс с бассейном появится в спальном районе Тюмени. Фото - Инвестиционное агентство Тюменской области.Спорткомплекс с бассейном появится в спальном районе Тюмени. Фото - Инвестиционное агентство Тюменской области.
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В Тюмени построят объект спортиндустрии. Здание расположится в одном из спальных районов областного центра.

Спортивный комплекс включит в себя плавательный бассейн протяженностью 25 метров на шесть дорожек и тренажерный зал площадью 450 – 600 квадратных метров. Общая же площадь одноэтажного объекта составит порядка полутора тысяч квадратных метров. Планируемая посещаемость комплекса – 9 – 15 тысяч человек в месяц.

– Проект рекомендовали на признание соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Решение экспертного совета поддержали на президиуме правительства Тюменской области, – сообщил руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

Накануне, 18 февраля, между фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», ООО «Аквафит» и администрацией Тюмени было заключено соглашение о сотрудничестве. Планируется, что общий объем инвестиций составит свыше 30 миллионов рублей. В результате реализации проекта будет создано 31 рабочее место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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