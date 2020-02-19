2020-02-19T11:15:16+03:00
Экономика

Тюменцы стали более взвешенно брать потребительские кредиты

У населения повышается финансовая грамотность
Кира Санникова
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Тюменцы стали более взвешенно брать потребительские кредиты.Тюменцы стали более взвешенно брать потребительские кредиты.Фото: Кира Санникова
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Жители Тюменской области, как и большая часть работающего населения России, стали более взвешенно подходить к вопросу оформления потребительских кредитов. Об этом свидетельствует снижение количества привлекаемых заемных средств по этому направлению и уменьшение просроченной задолженности.

По словам управляющего банком «Открытие» в Тюменской области Валерия Афонькина, в определённой степени на ситуацию с потребительским кредитованием повлияло формирование финансовой грамотности у населения.

– Люди стали лучше понимать, сколько денег они зарабатывают, какой объем своей зарплаты они должны отдать банкам и сколько у них остается. Поэтому люди стали более взвешенно кредитоваться, – отметил Валерий Афонькин.

Более того, население внимательнее следит за тенденциями в части снижения ставок, добавил спикер. Зачастую в случае, если возникает потребность привлечения банковских средств, потенциальные заемщики готовы подождать небольшого «удешевления» кредитов, на 0,25 – 0,5 процента.

Говоря о трендах на банковском рынке в Тюменской области, Валерий Афонькин подчеркнул, что меняются инструменты и продуктовая линейка предложений. В частности, с точки зрения вложения средств, люди все чаще прибегают к инвестированию.

– К примеру, ставка по вкладу в нашем банке составляет 5,8 процента при инфляции около 4 процентов, и человек получает свою небольшую прибыль. Но многим хотелось бы извлекать ее больше, иметь вариант вложения под 10 процентов. И тут банки готовы предложить различные инвестиционные инструменты, – пояснил Валерий Афонькин.

По его словам, по инвестиционному направлению физические лица, открывающие счет, могут получать до 20 процентов прибыли, но это определенная зона риска, требующая большей финансовой грамотности.

В числе наиболее популярных направлений среди населения – ипотечное кредитование. Только в Тюменской области за 2019 год жители региона оформили ипотеку на сумму порядка 40 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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