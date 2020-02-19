2020-02-19T10:58:57+03:00
Недвижимость

В деревне Ушаково строят школу с пандусом

Уже на следующей неделе специалисты начнут возводить стены подвала
Вадим Бегун
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В деревне Ушаково строят детский сад с пандусом. Фото - ГУ строительства ТО.В деревне Ушаково строят детский сад с пандусом. Фото - ГУ строительства ТО.
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В деревне Ушаково Тюменского района продолжается строительство школы в микрорайоне Молодежный. Контракт был заключен в конце января этого года, а уже сегодня на сто процентов выполнено устройство свайного основания.

– Новая школа аналогична строящимся объектам в Казарово и Увате. В здании общей площадью более восьми тысяч квадратных метров разместятся учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, все необходимые кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве добавили, что главный вход в здание школы оборудован пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам. На следующей неделе строители приступят к возведению стен подвального помещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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