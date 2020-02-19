В деревне Ушаково строят школу с пандусом

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:58:57+03:00

В деревне Ушаково строят детский сад с пандусом. Фото - ГУ строительства ТО.

Изменить размер текста: A A

В деревне Ушаково Тюменского района продолжается строительство школы в микрорайоне Молодежный. Контракт был заключен в конце января этого года, а уже сегодня на сто процентов выполнено устройство свайного основания.

– Новая школа аналогична строящимся объектам в Казарово и Увате. В здании общей площадью более восьми тысяч квадратных метров разместятся учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, все необходимые кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве добавили, что главный вход в здание школы оборудован пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам. На следующей неделе строители приступят к возведению стен подвального помещения.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU