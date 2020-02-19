2020-02-19T10:46:17+03:00
Происшествия

Тюменец предлагал мужчинам совместный поход в театр за их счет

По факту кражи и мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец предлагал мужчинам совместный поход в театр за их счет.Тюменец предлагал мужчинам совместный поход в театр за их счет.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Безработный мужчина создал четыре фиктивных сайта по продаже и бронированию театральных билетов.

Злоумышленник зарегистрировал в социальной сети более десяти страниц на вымышленные женские имена. От имени девушек он знакомился с мужчинами и, предлагая совместный поход в театр, отправлял им ссылки на созданные сайты для приобретения билетов. Таким образом создатель фейковых интернет-страниц обманул 11 жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, и других городов на 44 тысячи рублей.

– Так и не получив билетов, мужчины обращались к «девушкам». Тогда молодой человек рекомендовал им фиктивный сайт техподдержки, который также сам создал. Там ничего не подозревающие потерпевшие указывали реквизиты своих банковских карт. Мошенник, завладев личными данными четырех граждан, перевел с их счетов на номера мобильных телефонов более 13 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Теперь тюменцу, который находится под подпиской о невыезде, грозит до шести лет лишения свободы. Кстати, молодого человека уже судили в 2016 году за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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