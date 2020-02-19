В Тюмени появятся теплые остановки с интернетом и зарядкой для телефона

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:39:27+03:00

А еще там установят терминалы «Гражданин-полиция»

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В Тюмени сформировали перечень из 152 остановок с улучшенными эстетическими характеристиками и применением цифровых технологий. 38 из них будут закрытыми.

Остальные 114 павильонов будут открытыми. Все они расположатся на магистральных улицах областного центра: на улицах Республики/Ленина, Ямской/ул. Луначарского, Московском тракте, Червишевском тракте, Профсоюзной, Тореза, Первомайской, Мельникайте, Пермякова и Широтной.

– Здесь предусмотрены мониторы для демонстрации информации о работе пассажирского транспорта, системы видеонаблюдения, терминалы «Гражданин-полиция», USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, роутеры для доступа к беспроводному интернету и светодиодное освещение, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU